Viking Therapeutics Aktie

Viking Therapeutics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12GD6 / ISIN: US92686J1060

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
03.04.2026 21:26:00

Where Will Viking Therapeutics Stock Be in 10 Years?

Viking Therapeutics (NASDAQ: VKTX), a clinical-stage biotech company, went public almost 11 years ago. Since then, the drugmaker's stock has performed well, while it has made significant clinical progress. Viking Therapeutics' leading candidate is now undergoing pivotal studies. The company is approaching what could be the most important period in its history as it awaits clinical trial data, which should be released within the next 18 months. For investors focused on the long game, it's important to gauge how the drugmaker's prospects might look beyond that. That said, let's discuss where Viking Therapeutics might be in 10 years.Image source: Getty Images.Viking Therapeutics is developing medicines for weight management, with its leading candidate, VK2735, being a dual GLP-1/GIP agonist. VK2735 is undergoing a pair of 78-week phase 3 studies, the second of which recently completed enrollment. The medicine's results in mid-stage clinical trials were strong, and it will also need to demonstrate competitive efficacy to carve out a niche in the growing weight-loss market.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Viking Therapeutics Inc

mehr Nachrichten

Analysen zu Viking Therapeutics Inc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Viking Holdings Ltd Registered Shs 73,44 -1,82% Viking Holdings Ltd Registered Shs
Viking Therapeutics Inc 30,24 6,39% Viking Therapeutics Inc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 14: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 14
04.04.26 KW 14: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.04.26 März 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Nach Trumps Iran-Rede: ATX geht schwächer ins Osterwochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street schließlich uneins -- Börsen in Asien schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Leitindex verbuchten vor dem verlängerten Osterwochenende Verluste. An der Wall Street ging es in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Donnerstag mit Abschlägen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen