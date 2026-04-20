Best Buy Aktie

Best Buy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 873629 / ISIN: US0865161014

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21.04.2026 00:30:00

Which AI Stock Is the Best Buy Today: Nvidia, Alphabet, or Palantir?

Investors have flocked to artificial intelligence (AI) stocks over the past couple of years. And it's easy to see why. The growth coming from the sector's top players is staggering.But separating a good business from an attractive stock is where investing gets tricky. When comparing three of the biggest AI winners -- Nvidia (NASDAQ: NVDA), Alphabet (NASDAQ: GOOGL)(NASDAQ: GOOG), and Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) -- one arguably offers a superior balance of business quality and valuation.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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