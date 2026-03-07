Answer Holdings Aktie
07.03.2026 12:15:00
Which AI Stock is the Second Cheapest of the Magnificent Seven? The Answer May Surprise You.
Seven tech companies roared into the spotlight over the past three years, wowing investors with their earnings and stock performance. In fact, these stocks, referred to as the Magnificent Seven, played a major role in the S&P 500's gain over that time period. They helped power the famous benchmark to a 78% increase from 2023 through 2025. These companies each have well-established tech-related businesses, have delivered growth over time, and are leaders in their markets. But they also have something else that investors were looking for: involvement in the high-potential field of artificial intelligence (AI). AI may revamp the way the world operates, increasing efficiency and innovation, and this could generate spectacular growth for companies developing or using the technology.So, you may expect these stocks to come with a hefty price tag. But, in recent times, a pullback in tech stocks has lowered valuations, and many quality stocks are trading at bargain levels. In fact, you may be surprised to learn which AI stock is the second cheapest of the Magnificent Seven...Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
