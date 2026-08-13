Centric Holdings Aktie
WKN DE: A0M1US / ISIN: GRS449003003
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13.08.2026 21:58:39
Which Aviation ETF Is the Better Buy: State Street's Defense-Focused XAR or U.S. Global's Airline-Centric JETS?
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (NYSEMKT:XAR) provides broad-based industrial exposure at a lower cost than the airline-focused U.S. Global Jets ETF (NYSEMKT:JETS), which targets a more specific transportation niche.Investors seeking exposure to flight and national security often compare these two funds. The State Street fund tracks a broad aerospace and defense index using a modified equal-weighting strategy, while the US Global fund concentrates specifically on global airline operators and aircraft manufacturing companies.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from monthly returns over the available fund history (up to five years). The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months. Dividend yield is the trailing-12-month distribution yield.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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