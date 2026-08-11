Staples Aktie
WKN: 876951 / ISIN: US8550301027
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12.08.2026 01:34:46
Which Consumer Staples ETF Is Better, Fidelity's FSTA or Invesco's PBJ?
Comparing the Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (NYSEMKT:FSTA) and Invesco Food & Beverage ETF (NYSEMKT:PBJ) reveals a choice between a broad-market staples fund and a concentrated, active-style food industry play.Choosing between the Fidelity and Invesco funds involves weighing the benefits of broad sector coverage against a more focused industry strategy. While both ETFs operate within the consumer staples realm, they differ significantly in their index methodologies and cost structures, which can impact long-term portfolio efficiency.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from monthly returns over the available fund history (up to five years). The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months. Dividend yield is the trailing-12-month distribution yield.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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