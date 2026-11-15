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WKN DE: A0LC2G / ISIN: GB00B188SR50

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15.11.2026 20:32:19

Which Global Real Estate ETF Is the Better Buy: State Street’s RWO or Vanguard’s International VNQI?

State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF (NYSEMKT:RWO) provides broad global exposure including the United States, while Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (NASDAQ:VNQI) targets international property markets exclusively with much lower fees.

Real estate investors often choose between global breadth and regional specificity. These two funds offer distinct approaches to international property exposure. While the State Street fund mixes domestic and international assets, the Vanguard fund focuses purely on diversification outside the United States.

Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from monthly returns over the available fund history (up to five years). The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months. Dividend yield is the trailing-12-month distribution yield.

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Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.
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