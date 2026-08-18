Biotech Holdings LtdShs Aktie
WKN DE: 925970 / ISIN: CA0909381018
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18.08.2026 19:42:50
Which Healthcare ETF Is the Better Buy: VanEck's Pharma PPH or State Street's Biotech XBI?
The VanEck Pharmaceutical ETF (NASDAQ:PPH) offers concentrated exposure to established global drugmakers and higher yields, while the State Street SPDR S&P Biotech ETF (NYSEMKT:XBI) provides a diversified, higher-volatility play on smaller-cap biotechnology innovation.Both funds offer paths into the healthcare sector but serve very different roles in a diversified portfolio. One focuses on the established stability and cash flows of global pharmaceutical giants, while the other captures the high-risk, high-reward nature of early stage biotechnology research. This analysis examines which profile fits your strategy.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from monthly returns over the available fund history (up to five years). The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months. Dividend yield is the trailing-12-month distribution yield.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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