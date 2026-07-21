Annaly Capital Management Aktie
WKN: 909823 / ISIN: US0357104092
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21.07.2026 19:30:00
Which High-Yield Financial Stock Is the Safer Buy: Annaly Capital Management or Starwood Property Trust?
Annaly Capital Management (NYSE: NLY) and Starwood Property Trust (NYSE: STWD) are two of the largest real estate investment trusts (REITs) focused on mortgage investments. Annaly is the biggest residential mortgage REIT by market cap, while Starwood is the largest one focused on commercial real estate financing. Both REITs currently offer eye-popping yields: Annaly's is 12.5%, while Starwood's is 11.6%. Here's a look at which of these high-yielding financial stocks is the safer buy for income-focused investors right now.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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