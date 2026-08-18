International Aktie
WKN DE: A0LC2G / ISIN: GB00B188SR50
|
18.08.2026 18:37:05
Which International ETF Is the Better Buy: Schwab's Developed Markets SCHF or iShares' Emerging Markets IEMG?
Choosing between the Schwab International Equity ETF (NYSEMKT:SCHF) and the iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (NYSEMKT:IEMG) often comes down to an investor's preference for established markets versus growth-oriented developing nations.While both provide exposure to companies outside the United States, they diverge significantly in their sector concentrations, fee structures, and historical volatility profiles. Developed economies often provide established corporate governance and stability, whereas emerging markets may offer higher growth potential alongside increased volatility. This comparison looks at the data to see how these two international funds differ.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from monthly returns over the available fund history (up to five years). The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months. Dividend yield is the trailing-12-month distribution yield.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu International Public Partnerships Ltd
Analysen zu International Public Partnerships Ltd
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|International Public Partnerships Ltd
|1,39
|0,72%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow leichter -- ATX und DAX letztlich schwächer -- Asiens Börsen beenden Handel uneinheitlich
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich am Dienstag schwächer. Mit Abgaben zeigt sich die Wall Street am Dienstag. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.