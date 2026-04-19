Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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19.04.2026 12:21:00
Which Is More Likely to Hit $3 by 2030: XRP (Ripple) or Shiba Inu?
Three dollars sounds like a pretty low number for a well-known cryptocurrency like XRP (CRYPTO: XRP) or Shiba Inu (CRYPTO: SHIB) to reach, right? Actually, both coins are likely to struggle to reach that target -- but one is guaranteed to struggle a lot more than the other, to put it lightly.Today, Shiba Inu trades near $0.000006 with a circulating supply of around 589 trillion coins. At its peak in late 2021, its price was $0.00008.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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