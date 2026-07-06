Aviation Holdings Group Aktie
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06.07.2026 19:05:20
Which Is the Better Aviation ETF for Long-Term Investors: Defense-Focused MISL or Airline-Focused JETS?
The choice between First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (NYSEMKT:MISL) and U.S. Global Jets ETF (NYSEMKT:JETS) involves deciding between a diversified bet on national security and aerospace technology versus a concentrated wager on global airline travel.While both funds operate within the broad industrial sector, their underlying drivers differ. JETS is sensitive to fuel costs, consumer spending, and business travel trends, whereas MISL focuses on government defense budgets and aerospace innovation. This comparison explores how these differing strategies affect cost, risk, and portfolio composition.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from five-year monthly returns. The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months. Dividend yield is the trailing-12-month distribution yield.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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