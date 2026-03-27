Staples Aktie

Staples für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 876951 / ISIN: US8550301027

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
27.03.2026 20:17:05

Which Is the Better Consumer Staples ETF: Fidelity's FSTA or iShares' IYK?

The Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (NYSEMKT:FSTA) stands out for its lower costs, broader stock coverage, and stronger recent returns versus the iShares U.S. Consumer Staples ETF (NYSEMKT:IYK), which leans more into healthcare and offers a slightly higher yield.Both FSTA and IYK track the U.S. consumer staples sector, but their approaches differ in cost, diversification, and sector tilts. This comparison looks at how these two ETFs stack up on expenses, returns, risk, and what’s under the hood for investors seeking defensive exposure.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from five-year monthly returns. The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Staples Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Staples Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

23:20 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
22:43 KW 13: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
21:16 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
27.03.26 KW 13: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
22.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 12

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street beendet Handel tiefrot -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich fester
Die heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich schwächer. Auch die US-Börsen verbuchten Verluste. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Freitag vorwiegend auf höherem Niveau.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen