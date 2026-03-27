Staples Aktie
WKN: 876951 / ISIN: US8550301027
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27.03.2026 20:17:05
Which Is the Better Consumer Staples ETF: Fidelity's FSTA or iShares' IYK?
The Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (NYSEMKT:FSTA) stands out for its lower costs, broader stock coverage, and stronger recent returns versus the iShares U.S. Consumer Staples ETF (NYSEMKT:IYK), which leans more into healthcare and offers a slightly higher yield.Both FSTA and IYK track the U.S. consumer staples sector, but their approaches differ in cost, diversification, and sector tilts. This comparison looks at how these two ETFs stack up on expenses, returns, risk, and what’s under the hood for investors seeking defensive exposure.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from five-year monthly returns. The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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