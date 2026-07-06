Staples Aktie
WKN: 876951 / ISIN: US8550301027
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06.07.2026 22:44:01
Which Is the Better Consumer Staples ETF, Vanguard's VDC or iShares' KXI?
Choosing between the iShares Global Consumer Staples ETF (NYSEMKT:KXI) and Vanguard Consumer Staples ETF (NYSEMKT:VDC) comes down to geographic preference, as KXI offers international diversification while VDC concentrates on U.S. markets.Both funds target the essential goods sector, shielding investors with companies that provide products consumers buy regardless of economic conditions. While VDC focuses on the domestic landscape, KXI expands its reach to include global giants, providing a broader footprint at a different cost structure.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from five-year monthly returns. The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months. Dividend yield is the trailing-12-month distribution yield.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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