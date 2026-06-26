VT Aktie
WKN: 928966 / ISIN: JP3854700006
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26.06.2026 18:01:01
Which Is the Better Global ETF, Vanguard's VT or State Street's SPGM?
The Vanguard Total World Stock ETF (NYSEMKT:VT) offers a lower expense ratio and deeper diversification, while the State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (NYSEMKT:SPGM) has recently delivered higher total returns.Both funds serve as "one-stop shop" solutions for global equity exposure. By tracking broad indexes that include both domestic and international stocks from developed and emerging markets, VT and SPGM allow investors to capture the performance of the entire global stock market in a single trade. This approach reduces the complexity of rebalancing and can help mitigate the risks associated with country-specific economic cycles.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from five-year monthly returns. The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months. Dividend yield is the trailing-12-month distribution yield.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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