Real Estate Aktie
WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6
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29.06.2026 21:46:01
Which Is the Better Global Real Estate ETF, Vanguard's VNQI or the iShares REET?
The primary distinction between the Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (NASDAQ:VNQI) and iShares Global REIT ETF (NYSEMKT:REET) is geographic scope, as the Vanguard fund excludes the United States while REET includes it.Real estate investors often look abroad to diversify away from domestic market cycles and tap into different growth drivers. These two funds offer distinct approaches to that goal. While the iShares fund provides a broad global solution including the U.S. market, VNQI is specifically crafted to complement domestic portfolios by targeting only non-U.S. real estate investment trusts and operating entities.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from five-year monthly returns. The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months. Dividend yield is the trailing-12-month distribution yield.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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