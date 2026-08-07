International Aktie
WKN DE: A0LC2G / ISIN: GB00B188SR50
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08.08.2026 00:17:12
Which Is the Better International ETF: State Street's Climate-Focused NZAC or iShares' Emerging Markets IEMG?
The State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NASDAQ:NZAC) offers broad global exposure with climate-risk screens, while the iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (NYSEMKT:IEMG) focuses strictly on diverse developing economies.Investors often choose between broad geographic targets or specific thematic overlays. While IEMG provides low-cost access to thousands of companies across emerging markets, NZAC follows a net-zero strategy across both developed and emerging nations, aiming to mitigate climate-related financial risks for long-term portfolios.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from monthly returns over the available fund history (up to five years). The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months. Dividend yield is the trailing-12-month distribution yield.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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