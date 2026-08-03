International Aktie
WKN DE: A0LC2G / ISIN: GB00B188SR50
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03.08.2026 14:06:45
Which Is the Better International ETF: Vanguard's Low-Cost VEA or State Street's Climate-Focused NZAC?
The State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NASDAQ:NZAC) provides global climate-focused exposure, while the Vanguard FTSE Developed Markets ETF (NYSEMKT:VEA) offers low-cost, broad diversification across established international economies.Investors choosing between these funds may weigh specialized environmental objectives against broad-market efficiency. NZAC targets companies aligned with the Paris Agreement, whereas VEA serves as a cornerstone for developed international equity exposure. Both aim for long-term growth but through significantly different geographic and thematic lenses.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from monthly returns over the available fund history (up to five years). The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months. Dividend yield is the trailing-12-month distribution yield.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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