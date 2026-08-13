Invesco Aktie
WKN DE: A0M6U7 / ISIN: BMG491BT1088
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13.08.2026 02:50:19
Which Is the Better Invesco Healthcare ETF: Equal-Weight RSPH or Biotech-Focused IBBQ?
Investors weighing Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (NYSEMKT:RSPH) against Invesco Nasdaq Biotechnology ETF (NASDAQ:IBBQ) must choose between a broad, equal-weighted healthcare mandate and a specialized, low-cost play on biotechnology firms.Healthcare is rarely a monolithic sector. While some investors prefer broad exposure across insurance, equipment, and pharmaceuticals, others want to narrow their focus to the high-growth potential of biotechnology. The Invesco S&P 500 fund manages over $700 million more in assets, reflecting its longer history and broader large-cap mandate.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from monthly returns over the available fund history (up to five years). The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months. Dividend yield is the trailing-12-month distribution yield.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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