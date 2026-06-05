Russell Aktie

Russell für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 861252 / ISIN: US7823521080

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.06.2026 23:02:32

Which Is the Better iShares Small-Cap Value ETF, the Morningstar-Indexed ISCV or Russell 2000-Based IWN?

The iShares Russell 2000 Value ETF (NYSEMKT:IWN) provides massive liquidity and higher recent returns, while the iShares Morningstar Small-Cap Value ETF (NYSEMKT:ISCV) offers a significantly cheaper cost structure and higher trailing yield.These two exchange-traded funds target the small-cap value segment of the U.S. market, providing exposure to smaller companies that may be underpriced. While IWN follows the widely recognized Russell 2000 Value Index, ISCV provides a more cost-effective alternative using Morningstar's indexing methodology to capture similar market dynamics.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from five-year monthly returns. The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months. Dividend yield is the trailing-12-month distribution yield.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Russell Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu Russell Corp.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

01:51 KW 23: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
05.06.26 Druckenmiller baut Depot um: Natera massiv aufgestockt, Argentinien-Wette geht auf
05.06.26 KW 23: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
03.06.26 Milliarden-Wetten der UBS: Diese US-Techriesen dominieren das Portfolio im 1. Quartal 2026
03.06.26 1. Quartal 2026: Das waren die Depot-Bewegungen bei Paul Singers Hedgefonds Elliott

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen mit schwachem Wochenausklang -- ATX und DAX gehen schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab vor dem Wochenende ab. Der deutsche Leitindex schwankte zwischen Gewinn- und Verlustzone. An der Wall Street geht es nach unten. Die Börsen in Fernost gaben am Freitag nach.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen