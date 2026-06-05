Russell Aktie
WKN DE: 861252 / ISIN: US7823521080
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05.06.2026 23:02:32
Which Is the Better iShares Small-Cap Value ETF, the Morningstar-Indexed ISCV or Russell 2000-Based IWN?
The iShares Russell 2000 Value ETF (NYSEMKT:IWN) provides massive liquidity and higher recent returns, while the iShares Morningstar Small-Cap Value ETF (NYSEMKT:ISCV) offers a significantly cheaper cost structure and higher trailing yield.These two exchange-traded funds target the small-cap value segment of the U.S. market, providing exposure to smaller companies that may be underpriced. While IWN follows the widely recognized Russell 2000 Value Index, ISCV provides a more cost-effective alternative using Morningstar's indexing methodology to capture similar market dynamics.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from five-year monthly returns. The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months. Dividend yield is the trailing-12-month distribution yield.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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