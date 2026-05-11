International Aktie
WKN DE: A0LC2G / ISIN: GB00B188SR50
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11.05.2026 16:15:02
Which Is the Better Real Estate ETF, Vanguard's Domestic-Focused VNQ or State Street's International RWX?
The Vanguard Real Estate ETF (NYSEMKT:VNQ) offers low-cost exposure to the domestic property market, whereas the State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF (NYSEMKT:RWX) provides a gateway to international real estate at a higher price point.Real estate investment trusts (REITs) can serve as a powerful diversifier, providing income and long-term capital growth. While the Vanguard fund tracks a broad index of domestic real estate companies, the State Street fund looks abroad to capture the performance of international property markets, excluding the United States, which could offer protection against domestic economic shifts.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from five-year monthly returns. The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months. Dividend yield is the trailing-12-month distribution yield.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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