PLANET Aktie
WKN: A0B84F / ISIN: JP3833120003
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19.10.2026 06:00:06
Which is worse for the planet, your kitchen extension or your 4x4?
The carbon footprint of the building work can be the same as driving 50,000 miles in Land Rover Defender. To avoid this, just ask the right questions . . .Weiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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