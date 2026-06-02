Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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02.06.2026 13:32:00

Which Musk Company Would I Rather Own? Tesla vs. SpaceX

SpaceX is getting ready to go public in the biggest IPO of all time. Along with Tesla (NASDAQ: TSLA), there will be two Elon Musk-led trillion-dollar conglomerates in the market. Which should you choose?*Stock prices used were the morning prices of May 29, 2026. The video was published on May 30, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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