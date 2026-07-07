JPMorgan Chase Aktie
WKN: 850628 / ISIN: US46625H1005
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07.07.2026 19:18:54
Which Small Cap ETF Is the Better Buy in 2026? iShares and JPMorgan Have Compelling Offerings
The choice between JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (NYSEMKT:BBSC) and iShares Morningstar Small-Cap ETF (NYSEMKT:ISCB) involves weighing a more concentrated, momentum-led portfolio against a highly diversified, ultra-low-cost fund.Small-cap companies often drive long-term growth, though they frequently exhibit greater volatility than their large-cap counterparts. Investors choosing between these two funds are evaluating different ways to access this segment, focusing on either high-breadth indexing or a more targeted selection of small-cap firms.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from five-year monthly returns. The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months. Dividend yield is the trailing-12-month distribution yield as of the July 2 market closing price.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu JPMorgan Chase & Co.
|
06.07.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
|
01.07.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert JPMorgan Chase-Aktie: So viel hätten Anleger an einem JPMorgan Chase-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
29.06.26
|Erste Schätzungen: JPMorgan Chase zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
26.06.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones verliert zum Handelsende (finanzen.at)
|
26.06.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones verbucht Verluste (finanzen.at)
|
26.06.26
|Börse New York: Dow Jones beginnt die Freitagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
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26.06.26
|How JPMorgan became Jamie Dimon (Financial Times)
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26.06.26
|Dimon upends succession race at JPMorgan again (Financial Times)
Analysen zu JPMorgan Chase & Co.
|25.06.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|04.05.26
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|04.05.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.26
|JPMorgan Chase Halten
|DZ BANK
|25.06.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|04.05.26
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|04.05.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.26
|JPMorgan Chase Halten
|DZ BANK
|06.05.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|04.05.26
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|14.04.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|01.04.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|17.02.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|25.06.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.05.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.26
|JPMorgan Chase Halten
|DZ BANK
|15.04.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.01.26
|JPMorgan Chase Halten
|DZ BANK
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Aktien in diesem Artikel
|JPMorgan Chase & Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.10 Shs
|35 620,00
|0,85%
|JPMorgan Chase & Co.
|290,80
|-1,99%
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