JPMorgan Chase Aktie

JPMorgan Chase für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850628 / ISIN: US46625H1005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
07.07.2026 19:18:54

Which Small Cap ETF Is the Better Buy in 2026? iShares and JPMorgan Have Compelling Offerings

The choice between JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (NYSEMKT:BBSC) and iShares Morningstar Small-Cap ETF (NYSEMKT:ISCB) involves weighing a more concentrated, momentum-led portfolio against a highly diversified, ultra-low-cost fund.Small-cap companies often drive long-term growth, though they frequently exhibit greater volatility than their large-cap counterparts. Investors choosing between these two funds are evaluating different ways to access this segment, focusing on either high-breadth indexing or a more targeted selection of small-cap firms.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from five-year monthly returns. The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months. Dividend yield is the trailing-12-month distribution yield as of the July 2 market closing price.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu JPMorgan Chase & Co.

mehr Nachrichten

Analysen zu JPMorgan Chase & Co.

mehr Analysen
25.06.26 JPMorgan Chase Hold Jefferies & Company Inc.
06.05.26 JPMorgan Chase Overweight Barclays Capital
04.05.26 JPMorgan Chase Outperform RBC Capital Markets
04.05.26 JPMorgan Chase Hold Jefferies & Company Inc.
15.04.26 JPMorgan Chase Halten DZ BANK
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

JPMorgan Chase & Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.10 Shs 35 620,00 0,85% JPMorgan Chase & Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.10 Shs
JPMorgan Chase & Co. 290,80 -1,99% JPMorgan Chase & Co.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 27: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 27
04.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
04.07.26 KW 27: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.07.26 KW 27: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen mit roten Vorzeichen -- ATX und DAX letztlich tief im Minus -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex gaben am Mittwoch ab. Die Wall Street präsentiert sich schwächer. An den Märkten in Asien ging es zur Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen