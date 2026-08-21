Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
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21.08.2026 02:05:00
Which Streaming Stock Would Hold Up Better in a Recession: Netflix or Walt Disney?
Through the first roughly seven and a half months of 2026, the S&P 500 index has continued proving the bears wrong. The popular benchmark is up 13% this year (as of Aug. 18). This performance comes after double-digit gains in each of the previous three years.Nonetheless, it seems that people are still worried about the possibility of an economic downturn. A cooling labor market, elevated interest rates, geopolitical risk, trade and tariff uncertainty, weak consumer sentiment, and the artificial intelligence boom are on everyone's mind these days.It's important that investors are aware of these concerns, especially as they relate to their portfolio positions. Two well-known streaming stocks, Netflix (NASDAQ: NFLX) and Walt Disney (NYSE: DIS), have lost money for shareholders in 2026. But in a recession, one of these companies will hold up better than the other.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Netflix Inc.
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18.08.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 am Dienstagnachmittag im Minus (finanzen.at)
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18.08.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite zeigt sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
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17.08.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Netflix-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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13.08.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
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13.08.26
|Nach Millionenverlust: Bill Ackman setzt erneut auf Netflix-Aktie (finanzen.at)
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13.08.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 beginnt Donnerstagssitzung im Plus (finanzen.at)
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13.08.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 startet in der Gewinnzone (finanzen.at)
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12.08.26
|Netflix-Aktie schwächer: Doku über Studenten-Morde boomt (dpa-AFX)
Analysen zu Netflix Inc.
|20.07.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|17.07.26
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|20.07.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|17.07.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|09.07.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|09.07.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|17.07.26
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|09.07.26
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|09.07.26
|Netflix Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.04.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|02.03.26
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|27.01.26
|Netflix Halten
|Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
|21.01.26
|Netflix Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
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