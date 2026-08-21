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21.08.2026 02:05:00

Which Streaming Stock Would Hold Up Better in a Recession: Netflix or Walt Disney?

Through the first roughly seven and a half months of 2026, the S&P 500 index has continued proving the bears wrong. The popular benchmark is up 13% this year (as of Aug. 18). This performance comes after double-digit gains in each of the previous three years.Nonetheless, it seems that people are still worried about the possibility of an economic downturn. A cooling labor market, elevated interest rates, geopolitical risk, trade and tariff uncertainty, weak consumer sentiment, and the artificial intelligence boom are on everyone's mind these days.It's important that investors are aware of these concerns, especially as they relate to their portfolio positions. Two well-known streaming stocks, Netflix (NASDAQ: NFLX) and Walt Disney (NYSE: DIS), have lost money for shareholders in 2026. But in a recession, one of these companies will hold up better than the other.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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