Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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14.04.2026 19:00:00
Which Underperforming "Magnificent Seven" Stock Is the Better Buy in 2026: Tesla or Microsoft?
The stock market has been off to a shaky start to 2026. The S&P 500 is up less than 1% entering trading Tuesday, but for much of the year it's been in negative territory. Many top growth stocks have been performing even worse, as investors have moved away from high-priced stocks that may be vulnerable to declines.Even the illustrious "Magnificent Seven" stocks haven't been raging buys this year. The two worst-performing stocks in that group at this stage of the year are Microsoft (NASDAQ: MSFT) and Tesla (NASDAQ: TSLA). They're both down more than 20% thus far, and are facing very different challenges. Which of these stocks is the better buy right now?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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