Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
14.04.2026 19:00:00

Which Underperforming "Magnificent Seven" Stock Is the Better Buy in 2026: Tesla or Microsoft?

The stock market has been off to a shaky start to 2026. The S&P 500 is up less than 1% entering trading Tuesday, but for much of the year it's been in negative territory. Many top growth stocks have been performing even worse, as investors have moved away from high-priced stocks that may be vulnerable to declines.Even the illustrious "Magnificent Seven" stocks haven't been raging buys this year. The two worst-performing stocks in that group at this stage of the year are Microsoft (NASDAQ: MSFT) and Tesla (NASDAQ: TSLA). They're both down more than 20% thus far, and are facing very different challenges. Which of these stocks is the better buy right now?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Tesla

mehr Nachrichten