Home Depot Aktie
WKN: 866953 / ISIN: US4370761029
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29.09.2026 20:23:00
Which Value Stock Is the More Obvious Buy Now: Home Depot Under $310 a Share or Lowe's Under $200 a Share?
Picking value stocks isn't easy. That's because value investing involves buying stocks that you perceive as undervalued. Companies' stock prices and valuations can fall for any number of reasons. Value investors believe the market has mispriced their prospects, which will result in appreciable gains.
Home Depot (NYSE: HD) trades at a higher share price than Lowe's Companies (NYSE: LOW), but that doesn't mean it's the better value. You'll need to compare valuations based on a common metric, like price-to-earnings (P/E) ratios, compared to their long-term growth prospects.
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