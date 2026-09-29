Home Depot Aktie

Home Depot für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866953 / ISIN: US4370761029

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.09.2026 20:23:00

Which Value Stock Is the More Obvious Buy Now: Home Depot Under $310 a Share or Lowe's Under $200 a Share?

Picking value stocks isn't easy. That's because value investing involves buying stocks that you perceive as undervalued. Companies' stock prices and valuations can fall for any number of reasons. Value investors believe the market has mispriced their prospects, which will result in appreciable gains.

Home Depot (NYSE: HD) trades at a higher share price than Lowe's Companies (NYSE: LOW), but that doesn't mean it's the better value. You'll need to compare valuations based on a common metric, like price-to-earnings (P/E) ratios, compared to their long-term growth prospects.

Image source: Getty Images.

Continue reading

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Home Depot

mehr Nachrichten

Analysen zu Home Depot

mehr Analysen
18.11.25 Home Depot Verkaufen DZ BANK
26.02.25 Home Depot Verkaufen DZ BANK
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Home Depot Inc Cert. Deposito Arg. Repr. 0.25 Shs 14 680,00 -0,94% Home Depot Inc Cert. Deposito Arg. Repr. 0.25 Shs
Home Depot 254,80 0,28% Home Depot

Letzte Top-Ranking Nachrichten

27.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 39
27.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 39: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
26.09.26 KW 39: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
25.09.26 KW 39: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX stärker -- Börsen in Asien mehrheitlich höher
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich am Dienstag mit Gewinnen. Anleger in Asien zeigen sich mehrheitlich in Kauflaune.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen