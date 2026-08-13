AGNC Investment b Aktie
WKN DE: A2ASWX / ISIN: US00123Q3020
|
13.08.2026 12:00:00
While AGNC Investment Offers a 13.5% Yield, I Just Bought This High-Yield Dividend Stock Instead
AGNC Investment (NASDAQ: AGNC) currently offers a monster 13.5% dividend yield. As much as I like passive income, I decided to pass on buying shares of the mortgage-focused real estate investment trust (REIT). Instead, I recently bought a different high-yielding dividend stock, fellow mortgage REIT Ladder Capital (NYSE: LADR). I'm not going to lie, AGNC Investment's dividend is very tempting, as it offers a massive yield and a monthly payment schedule. The mortgage REIT has also put together a solid streak of 75 consecutive monthly dividend payments at its current rate. However, there are a couple of things that Ladder Capital offers that make it a better income investment for me.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AGNC Investment Corp Deposit Shs Repr 1-1000th 7 3-4 % Cum Red Perp Pfd Shs Series -B-
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu AGNC Investment Corp Deposit Shs Repr 1-1000th 7 3-4 % Cum Red Perp Pfd Shs Series -B-
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fester -- DAX in Grün -- Wall Street stabil -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich vor dem Wochenende mit leichten Gewinnen. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. An der Wall Street herrscht wenig Bewegung. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.