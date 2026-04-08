Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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08.04.2026 16:20:03
While Amazon, Microsoft, Google Struggle With AI On Land — China Looks To The Sea
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Nachrichten zu Amazon
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07.04.26
|Börse New York: Dow Jones fällt schlussendlich (finanzen.at)
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06.04.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones liegt zum Ende des Montagshandels im Plus (finanzen.at)
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|Montagshandel in New York: Dow Jones am Nachmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
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06.04.26
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06.04.26
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02.04.26
|Amazon im Fokus: Kommt der Prime Day früher als erwartet? (finanzen.at)
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02.04.26
|Amazon-Übernahmefantasie beflügelt Globalstar-Aktie - deutlicher Kurssprung (finanzen.at)
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01.04.26
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|23.03.26
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|23.03.26
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|Alphabet Inc (A) Cert Deposito Arg Repr 0.034482 Shs
|8 090,00
|3,52%
|Alphabet A (ex Google)
|267,85
|-1,27%
|Alphabet C (ex Google)
|266,70
|-0,87%
|Amazon
|191,94
|1,38%
|Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|18 440,00
|0,00%
|Microsoft Corp.
|315,20
|-1,58%
|Sea Ltd (A) (spons. ADRs)
|72,60
|-0,82%
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