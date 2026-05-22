Joby Aviation Incorporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A3CWWU / ISIN: KYG651631007
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22.05.2026 11:53:00
While Joby Aviation Is Still Below $10, Is This the Right Time to Buy?
Consider, for a moment, what life was like in the early 2000s, before Uber (NYSE: UBER) and other ride-hailing apps were available. In that app-less world, getting a ride that wasn't your friend, family member, or spouse meant hailing a taxi from a curb (or calling in advance), taking public transit, or navigating on your own feet. It wasn't frictionless, nor always cheap, and because many cities regulate the number of taxis on the road, you could have been stuck waiting an hour during peak times.When Uber came on the scene, people were primed for something new. The same argument, in a different context, can be made for Joby Aviation (NYSE: JOBY).Joby wants to solve a commuter's thorniest problem: traffic. And it wants to do it with a flying taxi, or what's called an electric vertical takeoff and landing (eVTOL) craft.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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04.05.26
|Ausblick: Joby Aviation öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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24.02.26
|Ausblick: Joby Aviation legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Joby Aviation Incorporation Registered Shs
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