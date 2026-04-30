Friendly Aktie
WKN: 875857 / ISIN: JP3829200009
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01.05.2026 00:24:16
While "Magnificent Seven" Companies Pour Hundreds of Billions into AI Infrastructure, Apple Continues to Execute the Classic Shareholder-Friendly Playbook
The consumer tech giant Apple (NASDAQ: AAPL) reported earnings for its 2026 second fiscal quarter after the market closed on April 30. Earnings per share of $2.01 beat Wall Street consensus estimates by $0.06, while revenue of over $111 billion beat estimates by over $1.5 billion.Shares were nearly 4% higher in after-hours trading, as of 6:23 p.m. ET.Apple beat estimates across most of its key performance indicators, though it missed one big one. Revenue for the iPhone, Apple's flagship product, came in at nearly $57 billion, slightly below estimates.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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