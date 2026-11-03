The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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03.11.2026 21:44:00
While the Rest of the Market Focuses on the Anthropic IPO, These Are My Top 2 Stocks to Buy in November
The biggest stock market news in November will likely be the initial public offering of Anthropic, which is likely to happen sometime before Thanksgiving. There will be a lot of fanfare and enthusiasm surrounding Anthropic stock when it goes public, but I expect it will eventually fade, much like what happened after Space Exploration Technologies' IPO earlier this year.
However, two companies that have strong business relationships with Anthropic look like fantastic investments now: Nvidia (NASDAQ: NVDA) and Broadcom (NASDAQ: AVGO). Both stocks look highly attractive, and I think investors should pick up shares of them in November rather than waiting for Anthropic to debut.
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