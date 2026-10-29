Whirlpool China: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Whirlpool China hat am 28.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,13 CNY vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Whirlpool China ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,130 CNY in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Whirlpool China in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,82 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,18 Milliarden CNY im Vergleich zu 1,11 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at