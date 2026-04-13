13.04.2026 06:31:29

Whirlpool China: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Whirlpool China hat am 10.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,27 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,190 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Whirlpool China in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,66 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,20 Milliarden CNY im Vergleich zu 1,12 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,680 CNY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Whirlpool China ein Gewinn pro Aktie von 0,260 CNY in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Whirlpool China 4,48 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 23,05 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 3,64 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,680 CNY sowie einen Umsatz von 4,50 Milliarden CNY belaufen.

Redaktion finanzen.at

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