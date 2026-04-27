Whirlpool China informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Whirlpool China präsentierte in der am 24.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,12 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Whirlpool China 0,150 CNY je Aktie verdient.

Umsatzseitig standen 966,3 Millionen CNY in den Büchern – ein Minus von 19,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Whirlpool China 1,21 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at