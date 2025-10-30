Whirlpool China präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Whirlpool China lud am 29.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,13 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,030 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 24,28 Prozent auf 1,10 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 884,4 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at