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27.08.2026 06:31:29
Whirlpool China: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Whirlpool China stellte am 25.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,11 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Whirlpool China 0,130 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz wurde auf 950,5 Millionen CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 966,0 Millionen CNY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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