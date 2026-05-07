Whirlpool Aktie
WKN: 856331 / ISIN: US9633201069
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07.05.2026 14:40:10
Whirlpool Cuts Forecast, Suspends Dividend To Tackle Debt, Stock Tanks
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