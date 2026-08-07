Whirlpool Of India: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Whirlpool Of India hat am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei 8,11 INR. Im letzten Jahr hatte Whirlpool Of India einen Gewinn von 11,49 INR je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Whirlpool Of India in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,10 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 27,27 Milliarden INR im Vergleich zu 24,32 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 10,20 INR je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 27,10 Milliarden INR gerechnet.

Redaktion finanzen.at