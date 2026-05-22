Whirlpool Of India hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Whirlpool Of India hat am 20.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 6,32 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 9,40 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Whirlpool Of India im vergangenen Quartal 21,81 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Whirlpool Of India 20,05 Milliarden INR umsetzen können.

Whirlpool Of India hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 23,15 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 28,30 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 80,34 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 1,46 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 79,19 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at