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11.11.2026 06:31:29
Whirlpool Of India präsentierte Quartalsergebnisse
Whirlpool Of India stellte am 09.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,98 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Whirlpool Of India ein EPS von 3,26 INR je Aktie vermeldet.
Der Umsatz lag bei 18,73 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 13,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16,47 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 2,16 INR sowie einem Umsatz von 18,51 Milliarden INR in Aussicht erwartet.
Redaktion finanzen.at
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