Whirlpool Of India: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Whirlpool Of India hat am 06.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Es stand ein EPS von 2,09 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Whirlpool Of India noch ein Gewinn pro Aktie von 3,46 INR in den Büchern gestanden.

Whirlpool Of India hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17,74 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 17,05 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at