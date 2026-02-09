|
09.02.2026 06:31:29
Whirlpool Of India: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Whirlpool Of India hat am 06.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Es stand ein EPS von 2,09 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Whirlpool Of India noch ein Gewinn pro Aktie von 3,46 INR in den Büchern gestanden.
Whirlpool Of India hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17,74 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 17,05 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!