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30.03.2026 06:31:29

Whirlpool SA: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Whirlpool SA hat am 27.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es stand ein EPS von 0,02 BRL je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Whirlpool SA noch ein Gewinn pro Aktie von 0,180 BRL in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 8,31 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,53 Milliarden BRL. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,85 Milliarden BRL umgesetzt.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,300 BRL je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Whirlpool SA ein Gewinn pro Aktie von 0,600 BRL in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,86 Prozent zurück. Hier wurden 12,56 Milliarden BRL gegenüber 12,93 Milliarden BRL im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at

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