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05.08.2026 06:31:29
Whirlpool: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Whirlpool gab am 03.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS wurde auf 1,15 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,17 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Whirlpool in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,81 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,52 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 3,77 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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