Whirlpool stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Whirlpool hat am 27.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurden 1,29 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Whirlpool 2,00 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz wurden 4,03 Milliarden USD gegenüber 3,99 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at