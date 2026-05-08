Whirlpool stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Whirlpool hat am 06.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,43 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Whirlpool 1,28 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 3,27 Milliarden USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 9,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,62 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at