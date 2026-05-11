Whirlpool Aktie
WKN: 856331 / ISIN: US9633201069
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11.05.2026 18:30:00
Whirlpool Stock Is Down 20% and the Outlook For 2026 Is Grim. Should Investor Buy, Sell, or Hold?
Whirlpool (NYSE: WHR), a major producer of home appliances, was once considered a reliable blue chip stock. However, its shares have declined more than 40% this year. Let's see why it disappointed the market, and if it's the right time to buy, sell, or hold its beaten-down stock.Whirlpool sells a wide range of home appliances under its namesake brand and other well-known brands, including Maytag, KitchenAid, Jenn-Air, Amana, and InSinkErator. It generated two-thirds of its sales in North America in 2025, and the U.S. is its largest market.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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