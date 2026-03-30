Whirlpool vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Whirlpool ließ sich am 27.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Whirlpool die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,02 BRL. Im Vorjahresviertel waren 0,180 BRL je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Whirlpool in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8,31 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3,53 Milliarden BRL im Vergleich zu 3,85 Milliarden BRL im Vorjahresquartal.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,300 BRL beziffert. Im Vorjahr waren 0,520 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 2,86 Prozent auf 12,93 Milliarden BRL. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 12,56 Milliarden BRL gelegen.

Redaktion finanzen.at