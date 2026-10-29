Whirlpool: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Whirlpool hat am 26.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 3,80 USD gegenüber 1,29 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 8,93 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,67 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,03 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at