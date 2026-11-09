Whitbread Aktie
WKN DE: A0LGB1 / ISIN: GB00B1KJJ408
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09.11.2026 16:27:05
Whitbread investors slap down activist Corvex’s bid for board seat
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