Whitbread Aktie
WKN DE: A0LGB1 / ISIN: GB00B1KJJ408
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30.04.2026 08:55:42
Whitbread to sell £1.5bn of Premier Inn properties after activist pressure
Group announces overhaul of restaurants business, putting 3,800 jobs at riskWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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